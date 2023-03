Napoli, Inter e Milan: Quanto vale la qualificazione ai quarti di Champions?

Dopo oltre tre mesi di pausa, la competizione tra club più importante d’Europa è finalmente tornata nel vivo dell’azione con le 16 squadre rimanenti pronte a competere per strappare un pass per i quarti e procedere nel cammino verso la finale.

Mai come quest’anno la favorita per la Champions sembra tutt’altro che decisa, viste le sorprendenti eliminazioni dai gironi di squadre top come Barcellona, Juventus e Atletico Madrid e l’andamento stagionale tutt’altro che stabile di Liverpool e PSG.

Se nelle passate edizioni, infatti, era chiaro che, a scanso di sorprese e miracoli, fossero le solite grandi a giocarsi la Coppa, questa edizione 2022/23 sembra essere ancora del tutto aperta.

Da un lato i Mondiali, giocati in via straordinaria di inverno, hanno sicuramente influito sull’equilibrio fisico e non solo dei club europei; dall’altro lato, molte squadre sono state state soggette a finestre di mercato estivo ed invernale che hanno mischiato, almeno in parte, le carte in tavola. Un esempio lampante è sicuramente il Bayern Monaco che, nonostante la ripresa nelle ultime partite e la vittoria di misura nella gara di andata contro il PSG, dopo aver ceduto Lewandowski al Barcellona è parso meno “invincibile” durante questa stagione.

Le italiane in Champions:

L’unica squadra che sembra aver mantenuto livelli fisici e di prestazione altissimi è il Napoli che, grazie soprattutto al duo Osimhen-Kvaratskhelia, sta macinando gol su gol dando spettacolo sia in Serie che ini Champions.

Anche il Milan, nonostante una stagione che poco ha a che vedere con quella dell’anno scorso che ha portato i rossoneri a vincere lo Scudetto, è riuscito a portarsi a casa l’andata degli ottavi contro il Tottenham. Infine anche l’Inter di Inzaghi è uscito vittorioso per 1-0 nel primo scontro contro il Porto.

I premi UEFA fino a 2 miliardi

E’ chiaro che arrivati agli ottavi è lecito per ogni squadra credere nel sogno di arrivare in finale e, perchè no, sollevare l’ambita Coppa. Nonostante la gloria e il prestigio di essere proclamata squadra più forte d’Europa, è importante ricordare che l’avanzamento nelle diverse fasi di Champions League porta anche un sostanzioso introito nelle casse dei club.

Per l’edizione 2022/23 la UEFA ha infatti messo a disposizione complessivamente 2 miliardi di euro in premi, tra quote fisse, importi legati alle prestazioni e premi sulla base della classifica.

Per quanto riguarda la qualificazione ai quarti di Champions e alla successive fasi, fino alla vittoria, lo schema del montepremi è così suddiviso:

Accesso ai quarti di finale: 10.6 milioni di euro

Accesso alle semifinali: 12.5 milioni di euro

Accesso alla finale: 15.5 milioni di euro

Vittoria in finale: 4.5 milioni di euro

A Milan, Napoli e Inter non resta dunque che aspettare settimana prossima per cercare di difendere i buoni risultati ottenuti nella gara di andata. C’è comunque grande fiducia per le italiane in questa edizione di Champions, fiducia che si nota anche se si analizzano le quote offerte dai bookmakers per il passaggio turno ai quarti.

Una volta comparati i siti scommesse su Mondositiscommesse.it si scopre, infatti, che tutte e tre le squadre mantengono i favori dei pronostici. In particolare Napoli e Inter appaiono nettamente favorite rispetto a Eintracht e Porto, mentre il Milan che dovrà sfidare il Tottenham di fronte al pubblico inglese presenta una quota solo di poco favorevole.