Napoli, tentativo di furto per Juan Jesus: «Non mi sentirò mai più al sicuro in questa città» – VIDEO

La denuncia di Juan Jesus, difensore centrale del Napoli, dopo il tentativo di furto alla sua automobile. Tutti i dettagli in merito

Attraverso un video sul proprio profilo Instagram, Juan Jesus ha denunciato il tentativo di furto della sua automobile a Napoli. Il difensore brasiliano ha infatti trovato il suo SUV con i finestrini rotti e gli interni devastati.

🔵 @sscnapoli | Juan Jesus denuncia sul suo profilo Instagram un tentativo di furto d’auto.



🎥 IG Juan Jesus pic.twitter.com/TX9TkN13KO — NN | Napoli Network (@NapoliNetworkX) October 9, 2024

LA DENUNCIA DI JUAN JESUS – «Sicurezza zero dopo quasi un mese da pedinato, oggi hanno provato a portare via la macchina. Che brutta sensazione, fate vomitare. Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta, nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). E solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città così bella non sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiali alla fine è secondario, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo!».