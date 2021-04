Napoli Lazio, le ultime da Formello: Luis Alberto non si allena, colpo alla tibia per Immobile

Le ultime dall’allenamento della Lazio. A Formello assenti Luis Alberto e Lulic, mentre Immobile e Leiva interrompono la seduta in anticipo

La Lazio si è ritrovata a Formello per la seduta pomeridiana in vista dell’importante match di giovedì contro il Napoli. Si rivedono Akpa Akpro e Cataldi, mentre spiccano le assenze di Luis Alberto e Lulic, ma è ancora sconosciuto il motivo: potrebbe anche trattarsi di gestione delle energie. Dopo i controlli di ieri in Paideia, anche Escalante ha saltato la seduta, al pari di Luiz Felipe.

Simone Inzaghi pare orientato a schierare Marusic nel terzetto difensivo con Acerbi e Radu, con Lazzari largo a destra a centrocampo e Fares a sinistra. Sicuro di un posto Milinkovic, mentre è da valutare Luis Alberto. Non dovesse farcela pronto uno tra Parolo e Pereira. Anche Leiva è in dubbio, avendo ricevuto una ginocchiata al polpaccio da Akpa Akpro, interrompendo la seduta in anticipo. Davanti toccherà a Correa e Immobile, che ha subito un duro colpo alla tibia da Armini, abbandonando il terreno di gioco del Fersini anzitempo. Le sue condizioni non preoccupano, dovrebbe trattarsi semplicemente di una botta dolorosa.