Napoli, Lobotka: «Mi dicevano che ero grasso, ora lotto per lo scudetto»

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, in una intervista a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del grande momento di forma che sta vivendo.

MOMENTO DI FORMA – «Adesso sono felice perché sto giocando molte partite. Prima invece ho pensato anche di cambiare squadra perché volevo godermi il calcio e giocare. Poi però Gattuso è andato via e mister Spalletti ha dimostrato di credere in me».

HAMSIK – «Le belle parole di Hamsik su di me? Marek mi ha aiutato molto, soprattutto con i tifosi. Molti giustamente non capivano come la società avesse potuto pagarmi 20 milioni di euro, dicevano che ero grasso… Marek invece mi conosce bene ed è stato un grande. Lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto per me».

RAPPORTO CON SPALLETTI – «C’è un buon feeling. Il mister è un grande sia dentro che fuori dal campo. A differenza di mister Gattuso non urla. Mi piace come comunica con me e con tutti i miei compagni».

SCUDETTO – «Per me è possibile lottare per lo Scudetto, siamo forti e lo sappiamo. Non è stato facile giocare con tanti assenti. Ora siamo di nuovo vicino alla vetta ma c’è bisogno di ottenere punti con tutte, sia con le piccole che con le grandi».

IDOLI – «Quando ero piccolo il mio idolo era Ronaldinho. Ora mi piacciono Messi, Iniesta, Xavi, Modric, Kroos, Verratti e Thiago Alcántara. Sono tutti calciatori che giocano nel mio ruolo e hanno anche le mie stesse caratteristiche fisiche. Sono quindi loro che mi ispirano, soprattutto rispetto alla loro interpretazione di calcio».