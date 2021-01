Napoli, lunedì tampone per Osimhen: cosa succede in caso di negatività

Victor Osimhen lunedì si sottoporrà al tampone per verificare la sua guarigione o meno dal Coronavirus: ecco tutto l’iter

Si guarda con ansia in casa Napoli alla situazione di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è ai box dopo la positività al Coronavirus che si unisce all’infortunio alla spalla.

Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, lunedì è il giorno del tampone per Osimhen: in caso di negatività si procederà con gli accertamenti sull’infortunio alla spalla ma il recupero per la Supercoppa con la Juve appare difficile.