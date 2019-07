Napoli, Mario Rui piace al Benfica: può sbloccare l’arrivo di un difensore

Dialogo tra il Napoli e il Benfica, Mario Rui sul piatto. Gradimento delle Aquile, Giuntoli spera di arrivare a un giocatore dei portoghesi

Sfruttare Mario Rui per arrivare ad Alejandro Grimaldo. Sarebbe questo il sogno proibito di Giuntoli, stando alle indiscrezioni riportate da Nicolò Schira, firma della Gazzetta dello Sport.

Il Napoli registra il gradimento del Benfica per Rui. La speranza è quella di arrivare al difensore spagnolo delle Aquile utilizzando il terzino portoghese in uscita come pedina.