Napoli, McTominay è il valore aggiunto di Conte: i numeri

Il centrocampista del Napoli aveva momentaneamente aperto la sfida di San Siro contro l’Inter, terminata 1-1

Che potesse essere un acquisto azzeccato da parte del Napoli c’erano pochi dubbi, anche se la parole va sempre al campo. Proprio il rettangolo verde ha confermato le impressioni di molti: Scott McTominay è tra gli innesti più positivi del nostro campionato.

L’ex Manchester United ha messo in scena una meravigliosa prestazione contro l’Inter, segnando anche il gol dell’1-0 pareggiata da Calhanoglu. Lo scozzese ha sbagliato solo 5 passaggi su 32, per un totale di sei duelli.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, McTominay ha recuperato sei palloni subendo tre falli. Per lui la stagione 2023/2024 rimane quella con più gol, arrivando a 10 in 43 gare. Insomma, Scott può puntare in alto.