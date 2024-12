Napoli, idee per la difesa: spunta l’idea Luiz Felipe, Danilo rimane una possibilità, mentre ne sfuma un’altra

Napoli, due i nomi forti per rinforzare la difesa nella prossima sessione di calciomercato: Luiz Felipe e Danilo i favoriti di Manna e Conte

Il Napoli di Conte guarda al calciomercato di gennaio per rinforzare la difesa, ancora di più dopo l’infortunio di Buongiorno e per questo motivo, come riportato da la Gazzetta dello Sport, il ds Manna sta sfogliando la margherita dei vari nomi: tra questi ci sono Bijol e Ismajli, ma i grossi favoriti sono altri due, Luiz Felipe e Danilo.

Il primo ha appena rescisso il contratto dall’Al-Ittihad e cerca una nuova esperienza in Italia: ha il vantaggio di conoscere già il campionato avendo già giocato in Serie A con la Lazio e come unico contro c’è il fatto di essere rimasto fuori dai grandi palcoscenici per più di un anno. Per quanto riguarda il bianconero potrebbe arrivare a parametro zero a giugno, ma al Napoli serve adesso e, come riporta invece il Corriere dello Sport, il possibile scambio con Raspadori è ancora in piedi a beneficio di tutte le parti. Chi invece sembra essere uscito dai radar è Kiwior, dopo che Arteta ha confermato la sua incedibilità nella prossima finestra di mercato.