Napoli, Mertens ha iniziato le terapie: ecco quando tornerà

Dries Mertens ha già iniziato le terapie presso il centro di Lieven Maesschalck. Resterà fuori almeno tre settimane

Come riferito da Il Mattino, Dries Mertens ha già iniziato le terapie presso il centro di Lieven Maesschalck.

L’attaccante belga resterà fuori almeno tre settimane. Ciò significa che dovrebbe tornare a disposizione di Gennaro Gattuso per la sfida contro l’Udinese del 10 gennaio.

Un rientro graduale per averlo al massimo della forma in tempo per la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus del 20 gennaio.