Sabato sera andrà in scena al San Paolo la sfida Napoli-Milan. Calhanoglu out per squalifica: Gattuso ha quattro alternative

Qualche problemino e tanti dubbi per Rino Gattuso in vista di Napoli–Milan. Il club rossonero dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu per squalifica (il giocatore non ha potuto scontare il turno di stop contro il Genoa a causa del rinvio del match e sarà costretto a fermarsi contro gli azzurri di Ancelotti). Rino Gattuso presenterà un Milan tirato a lucido e senza Calhanoglu, uno dei giocatori più importanti per lui nella passata stagione, e sta studiando 4 soluzioni differenti per rimpiazzare il turco.

Il tecnico milanista potrà contare innanzitutto su Jack Bonaventura: l’ex Atalanta può agire in posizione più avanzata ed è la prima soluzione per rimpiazzare Hakan, con il nuovo arrivato Bakayoko che ha già convinto Gattuso e che potrebbe giocare titolare in mediana. Un’altra alternativa porta a Fabio Borini: l’attaccante potrebbe giocare nel tridente offensivo, con Jack in mediana. Altra soluzione la presenza dal 1′ minuto di Samu Castillejo (difficile). Quarta opzione Diego Laxalt: l’uruguaiano può ricoprire più ruoli e potrebbe giocare in mediana con Bonaventura in avanti.