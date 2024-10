Napoli, ecco ‘CIRO II’ NERES: dalla panchina con furore

David Neres è diventato il calciatore che rompe le partite per il Napoli di Antonio Conte: mai titolare, ma decisivo a partita in corso

L’impatto di David Neres nel Napoli comincia ad avere un peso specifico tale che il Corriere dello Sport lo incorona come ‘Ciro‘, il soprannome di Mertens, un altro arrivato senza le fanfare, ma che ha saputo prendersi gli azzurri sulle spalle.

In particolare quello che impressione è la capacità di essere decisivo a partita in corso: la sua qualità nell’uno contro uno è risultata decisiva per mettere a referto un gol e tre assist in appena 63 minuti.