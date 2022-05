Napoli Barak, c’è l’offerta: il Bayern punta Zielinski

Il Napoli fa sul serio per Barak, c’è l’offerta degli azzurri: intanto il Bayern piomba su Zielinski, De Laurentiis spara alto

Il Napoli potrebbe cambiare pelle a centrocampo tra arrivi e cessioni. Dopo aver riscattato una delle pedine più importanti Anguissa, gli azzurri stanno cercando un altro colpo per sistemare la trequarti.

Giuntoli è al lavoro per arrivare a Barak del Verona e avrebbe messo sul piatto un’offerta da 12 milioni, cifra bassa rispetto alla valutazione che Setti fa del Ceco. Dall’altro fronte arrivano invece avance per Zielinski dal Bayern Monaco, De Laurentiis chiede 40 milioni per il polacco. Due trattive che proseguiranno e che potrebbero anche essere l’una l’incastro dell’altra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.