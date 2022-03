Napoli, la doppietta di Osimhen per il rilancio Scudetto

Osimhen detta legge a Verona e il Napoli ora si rilancia per lo Scudetto: vittoria importante dopo la sconfitta contro il Milan

Il Napoli torna alla vittoria con il Verona dopo la sconfitta interna contro il Milan, decisiva una doppietta di Osimhen.

Con diversi giocatori in dubbio e acciaccati, ci ha pensato il nigeriano a trovare un doppio guizzo Scudetto. Spalletti si gode il momento e sa che ora non si può più sbagliare per restare agganciati alla vetta.