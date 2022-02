Napoli, Petagna è la bestia nera della Lazio: i numeri dell’attaccante

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Contro la Lazio, il Napoli potrà contare anche sulla vena realizzativa di Petagna quando incontra i biancocelesti

Nel match di questa sera tra Lazio e Napoli, in cui gli azzurri scenderanno in campo per conquistare la vetta della classifica di Serie A, Spalletti potrà contare su una carta inaspettata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, in rosa la squadra partenopea ha una vera e propria bestia nera dei biancocelesti. Trattasi di Andrea Petagna che in 9 partite contro la Lazio ha messo a segno 4 gol: due con l’Atalanta e due con la Spal.