Napoli, Politano è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche. I partenopei hanno preferito farlo entrare da un ingresso secondario

Inizia l’avventura di Matteo Politano al Napoli. Il giocatore è arrivato a Villa Stuart, luogo in cui si era già recato una decina di giorni fa quando sembrava in procinto di trasferirsi alla Roma, per le visite mediche.

I partenopei hanno preferito fare entrare il giocatore da un ingresso secondario della clinica capitolina. Una volta completato il classico iter sarà pronto per firmare il contratto che lo legherà agli azzurri.