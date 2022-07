Napoli, Politano vuole andar via ma gli azzurri vogliono trattenerlo e sparano altissimo

Calciomercato Napoli: gli azzurri non vorrebbero privarsi di Politano e per questo motivo starebbero sparando altissimo per la cessione

Matteo Politano vuole lasciare il Napoli e lo ha ribadito con fermezza anche al d.s. Giuntoli appena arrivato in ritiro. La società azzurra, però, vorrebbe trattenerlo ma se le idee dell’esterno non dovessero cambiare i partenopei lo cederanno solo per offerte importanti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli non chiederebbe meno di 15-20 milioni. Una cifra che starebbe spaventando le squadre interessate. Su tutte il Valencia che si è defilato puntando su Castillejo.