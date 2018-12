Il Napoli non ci sta: presentato ricorso per le squalifiche a Insigne e Koulibaly

Il club ha ufficializzato il ricorso che presenterà al Giudice Sportivo per le due squalifiche a Insigne e Koulibaly

Il Napoli non ci sta e annuncia ricorso per le due squalifiche comminate a Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly. Entrambi i giocatori dovranno infatti assistere alle prossime due partite del Napoli dalla tribuna, così come ha deciso il Giudice Sportivo dopo gli ultimi intensi minuti di Inter-Napoli. Il club azzurro, tuttavia, presenterà ricorso con l’obiettivo di dimezzare le due giornate di squalifica al difensore e all’attaccante.