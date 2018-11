E’ un Napoli da rimonta: decisivi (anche) i cambi di Ancelotti

Il Napoli continua a vincere in rimonta: 10 i punti recuperati. Decisive anche le sostituzioni di Carlo Ancelotti

Il Napoli ha già recuperato 10 punti in rimonta, gli ultimi a Genova contro il Genoa. Ancora una volta sono stati decisivi i cambi di Carlo Ancelotti. Il club azzurro ha strappato 10 punti in campionato con le sue rimonte. Tutto è cominciato contro Lazio e Milan in estate ma quella ancora non era la squadra di Carletto. Il tecnico non aveva ancora trovato la giusta formula e il Napoli aveva ancora addosso i dettami di Sarri. Alla terza giornata arrivò la sconfitta per 3-0 contro la Sampdoria.

Il tecnico ha cambiato modulo, passando al 4-4-2 e nelle successive sfide si è visto un altro Napoli, anche nella sconfitta contro la Juve che può essere definita l’eccezione che conferma la regola. Dopo le vittorie contro Milan e Lazio in rimonta, è arrivato il pareggio in rimonta con il gol allo scadere contro la Roma che è valso l’1-1 ed è arrivata infine un’altra rimonta da 3 punti contro il Genoa. La formazione azzurra rimonta anche grazie ai gol dei subentrati. Sono 7 le reti arrivate dalla panchina, migliore squadra in Serie A: Mertens e Fabian Ruiz 2 volte, Insigne, Rog e Milik.