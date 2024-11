Napoli Roma, Massa grazia Lukaku, polemica sui social

Napoli Roma, le polemiche sui social per l’arbitraggio di Massa: grazia due volte nel primo tempo Lukaku in due interventi da giallo

Ci saranno tantissime polemiche anche dopo Napoli Roma per quanto riguarda le decisioni arbitrali. Due brutti falli di Lukaku che non sono stati puniti da Massa: il belga, come riportato da Gianpaolo Calvarese su X, è stato graziato da Massa che per due volte nel primo tempo, prima di segnare il gol nella ripresa, ha rischiato di prendere due gialli che avrebbero portato all’espulsione.

Brutta gestione dei cartellini da parte di #Massa nel primo tempo di #NapoliRoma: questi i provvedimenti mancanti Lukaku 🟨

Celik🟨

Lukaku 🟨🟥

Cristante 🟨 pic.twitter.com/nurfCd1YJX — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) November 24, 2024

Social e tifosi scatenati sui social dopo le tantissime polemiche per quanto successo in Inter-Napoli e le parole di Conte sul VAR. Secondo calvarese mancano anche due gialli alla Roma, a Cristante e Celik.