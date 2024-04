Napoli, aria pesante a Castel Volturno: i big meditano l’addio

La stagione negativa del Napoli sta creando tanti malumori: ieri duro confronto tra Calzona e la squadra e alcuni big pensano all’addio

Nubi di tempesta sopra Castel Volturno, ma non legate al clima freddo di questi giorni: dopo il ko del Napoli contro l’Empoli, il decimo stagionale, ieri c’è stato – come riportato da la Gazzetta dello Sport – un duro confronto di Calzona con la squadra e i dirigenti. Assente invece De Laurentiis, occupato a Roma con una riunione il ministro per le Politiche di Coesione e per il Sud Raffaele Fitto.

Intanto la stagione difficile dei partenopei e le incertezze del futuro starebbero avendo un effetto negativo sui protagonisti dello scorso Scudetto: Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka e Kvara starebbero tutti facendo riflessioni sul loro futuro.