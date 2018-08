Napoli-San Paolo, è caos: ADL rompe con l’amministrazione De Magistris

Il Napoli e i rapporti conflittuali con l’amministrazione De Magistris. De Laurentiis rompe con il Comune per lo Stadio San Paolo: le ultimissime

Guerra fredda e animi caldi a Napoli tra l’amministrazione comunale di De Magistris e il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis. Il numero uno dei partenopei ha deciso di annullare a convenzione con il Comune e non distribuirà dei biglietti gratuiti per le partite interne del Napoli ai consiglieri comunali del sindaco De Magistris. Senza la firma sulla convenzione per la gestione del San Paolo. il club azzurro potrà utilizzare lo Stadio contro il Milan (sabato alle 20.30 l’inizio del match) pagando l’affitto.

Un contrasto che ha scatenato l’ira del club di ADL che ha deciso di non concedere i biglietti omag­gio per la gara col Milan ai 60 consiglieri comunali. Il club dovrà versare l’affitto al Comune e la percentuale dell’incasso sulla vendita dei biglietti (si parla del 10%). Al San Paolo arriva il Milan di Rino Gattuso ed è atteso il pubblico delle grandi occasioni. «Ora il club pagherà di più per usare lo stadio, per­ché oltre alla quota fissa dovrà versare ogni volta il 10% del­ l’incasso, che, ricordo, non è di­lazionabile, quindi controllerò che venga versato sin dalla prossima settimana» ha detto Carmi­ne Sgambati, presidente della Commissione Sport del Comu­ne.