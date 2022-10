Napoli, staffetta d’oro tra Simeone e Raspadori

Staffetta d’oro in casa Napoli, Spalletti ha annunciato in conferenza che Simeone e Raspadori si divideranno i 90′

I due attaccanti sono in un ottimo momento di forma e anche dalla panchina possono essere letali in zona gol. Avanti l’italiano nelle gerarchie, mentre il Cholito parte dietro ma ha voglia di farsi notare e contro il Milan ha regalato i tre punti. Nasce il gol sharing scrive il Corriere dello Sport, per la staffetta d’oro azzurra.