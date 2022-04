Napoli, summit De Laurentiis-Osimhen: il Manchester United sorpassa la concorrenza

Calciomercato Napoli: De Laurentiis ha incontrato Osimhen e il suo agente per pianificare il futuro, il Manchester United fiuta il colpo

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli sembra non essere più così una certezza. In estate, infatti, il bomber nigeriano potrebbe seriamente lasciare l’azzurro per trasferirsi in Premier League dove ha tantissimi estimatori. Come riportato dal Corriere dello Sport, nella pomeriggio di ieri c’è stato un summit tra il presidente De Laurentiis, il d.s. Giuntoli, lo stesso attaccante e il suo agente Calenda.

Sul piatto le offerte che potrebbero arrivare da fine stagione in poi dall’Inghilterra. I 100 milioni di gennaio del Newcastle saranno la base di partenza. Osimhen piace molto all’Arsenal, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato il sorpasso da parte del Manchester United. Gunners e Red Devils sono i sogni che starebbe coltivando il nigeriano che, dal canto suo, apprezzerebbe e non poco un’esperienza in Premier League.