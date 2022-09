Napoli Torino: i precedenti al Maradona – VIDEO

L’ottava giornata del campionato di Serie A propone la sfida tra Napoli e Torino: ecco i precedenti al Maradona

Grande l’entusiasmo al Maradona: il Napoli è in testa alla classifica sia in

campionato che in Champions League. Importante l’ultimo successo sul Milan a San Siro, anche perché l’ha determinato Simeone, un giocatore partito dalla panchina.

Il Torino è reduce dalla beffa in casa col Sassuolo, dove la sconfitta è maturata

all’ultima azione. Juric deve evitare cali di tensione: già l’anno scorso i granata sono stati coloro che hanno perso più punti nei minuti finali di partita.