Napoli solo al comando, uragano azzurro sul Torino

Il Napoli vince, convince e al momento è da solo in vetta alla classifica del campionato, Spalletti ha trovato la chiave del suo modulo tattico.

Dal 4-2-3-1 al 4-3-3, gli azzurri hanno trovato la loro impronta e l’arretramento di Zielinski a mezzala giova a tutto lo scacchiere. Il polacco ha evidenti compiti di collante tra centrocampo e attacco, spesso risulta decisivo con le sue giocate. La squadra gira e contro il Torino si abbatte proprio come un vero uragano. Anguissa e Kvara chiudono la pratica in poco più di mezz’ora, la vetta è lì e il Napoli non ha nessuna intenzione di mollarla. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.