Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina: il comunicato

Sospiro di sollievo in casa Napoli per Luciano Spalletti e per il resto del gruppo azzurro: tutti negativi i tamponi effettuati in mattinata.

La conferma arriva direttamente dai canali social ufficiali del club partenopeo che, nonostante l’assenza di Politano, potrà contare su tutto il resto del gruppo nel big match di domani sera contro l’Inter.