Napoli, Ventola critica Lukaku: «Non si muove proprio»

Ventola ha commentato le prestazioni recenti di Romelu Lukaku, centravanti de Napoli di Antonio Conte

Nicola Ventola, ex attaccante, ha parlato al podcast ‘Viva el Futbol’ di un argomento di tendenza in casa Napoli ovvero Romelu Lukaku, criticando le prestazioni del centravanti belga.

LUKAKU – «Non si sta muovendo proprio, gli arrivano poche palle, non si muove, perde i duelli, per me non sta bene fisicamente. Prima se li mangiava vivi tutti quanti anche quando non era al top. Voglio pensare che non stia bene fisicamente, per come gioca ora è impensabile per uno come lui per quello che ha fatto in Italia. Partecipa proprio poco al gioco»