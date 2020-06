Il Napoli prepara l’offerta al Gremio per Everton: il brasiliano classe ’96 costa più di 20 milioni di euro

Il Gremio ha risolto i problemi burocratici legati al cartellino di Everton e ha ripreso i contatti con il Napoli per imbastire in via definitiva una trattativa.

Il club azzurro presenterà nei prossimi giorni un’offerta per l’acquisto del brasiliano classe ’96, il cui costo è di oltre 20 milioni di euro