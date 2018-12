Il 6 dicembre 1975 nasce Andrea Agnelli, presidente della Juventus attuale dominatrice del calcio italiano

Il 6 dicembre1975 nasce AndreaAgnelli. Figlio di Umberto e della sua seconda moglie Allegra Caracciolo, Andrea è diventato presidente della Juventus nel 2010. Sotto la sua gestione ha ottenuto il record di 7 scudetti consecutivi oltre la vittoria di 4 coppe Italia, conquistate una dietro l’altra nelle ultime 4 stagioni. Quando Agnelli diventa presidente della Juventus la situazione non è sicuramente delle migliori. Agnelli infatti ha il difficile compito di risollevari le sorti della squadra che dopo calciopoli fa fatica a ritornare ai vertici del calcio italiano e internazionale. Tuttavia grazie al suo duro lavoro la situazione ci mette relativamente poco tempo per migliorare.

Nel suo secondo anno di presidenza porta sulla panchina della vecchia signoraAntonioConte, l’uomo che si rivelerà fondamentale per iniziare l’incredibile ciclo di 7 campionati vinti consecutivamente. Due le finale di Champions conquistate con MassimilianoAllegri sulla panchina, nel 2015 e nel 2017, e la costruzione di una squadra sempre più forte, con fatturati di anno in anno in crescita, fino al grande acquisto nell’ultima sessione di mercato di CristianoRonaldo dal RealMadrid.. Dal 2017 inoltre Andrea Agnelli è il presidente dell’EuropeanClubAssociation sostituendo nella carica il tedesco Karl Heinz Rumenigge.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.