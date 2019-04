Nasce la leggenda Johan Cruijff – 25 aprile 1947 – VIDEO

Il 25 aprile 1947 nasce Johan Cruijff, leggenda e icona assoluta del calcio olandese e mondiale, vincitore di 3 Palloni d’oro

Il Calcio Totale olandese, che si pone sulla scena internazionale all’inizio degli Anni ’70, vede tra i suoi più grandi interpreti Johan Cruijff, nato ad Amsterdam il 25 aprile 1947. Il Profeta del gol, questo uno dei suoi soprannomi più famosi, è considerato tuttora uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Essere l’elemento più rappresentativo del calcio olandese di quegli anni, capace di dominare in patria, in Europa e nel mondo, ha sicuramente aiutato ad aumentare la sua fama.

Johan Cruijff è stato un giocatore completo sotto ogni punto di vista. Perfettamente ambidestro, vantava un tiro potente ed un controllo palla estremamente elegante. Benché non ricoprisse un ruolo ben definito, poteva essere considerato un centravanti di manovra o un trequartista in grado di svolgere sia le fasi di impostazione che di finalizzazione. Capace di combinare perfettamente una raffinata tecnica individuale con un’impressionante velocità, è stato per anni una spina nel fianco per le difese di tutto il mondo.

I titoli da calciatore e da allenatore

Con l’Ajax, squadra degli esordi, totalizzerà 367 presenze e la bellezza di 268 reti in carriera, vincendo 8 Campionati, 6 Coppe d’Olanda, 3 Coppe dei Campioni, una Supercoppa UEFA e una Intercontinentale. La sua carriera calcistica, però, è anche legata ad un altro club, il Barcellona, con cui vincerà in cinque anni una Liga e una Coppa di Spagna. I primi Anni ’70 lo vedono inoltre vincere la bellezza di 3 Palloni d’oro: nel 1971, 1973 e 1974.

Il suo contributo al calcio è stato immenso, come dimostrano anche i successi conquistati nelle vesti di allenatore. Con l’Ajax vincerà 2 Coppe d’Olanda e una Coppa delle Coppe, ma è col Barcellona che riuscirà a togliersi le soddisfazioni più grandi. Da tecnico blaugrana, infatti, Cruijff vincerà una Coppa di Spagna, 4 Liga, 3 Supercoppe di Spagna, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA e, soprattutto, la prima storica Coppa dei Campioni del club nella stagione 1991-92.

