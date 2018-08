Come si evince dal sito della Uefa, l’ex stella inespressa dell’Arsenal subisce un prolungamento della squalifica per doping fino al prossimo gennaio

Continua la parabola discendente di Samir Nasri. Dopo aver incantato tutto il panorama calcistico ai tempi del Marsiglia e dell’Arsenal, l’ala ha iniziato a perdersi per strada con il passaggio al Manchester City, per poi fallire anche al Siviglia. Il franco-algerino ha alzato definitivamente bandiera bianca con il suo passaggio all’Antalyaspor, per poi rescindere e rimanere svincolato sei mesi dopo l’accordo iniziale con i turchi. Dieci anni fa, nessuno si sarebbe aspettato che ha soli 31 anni l’ex nazionale francese rimanesse svincolato, dopo un’opaca apparizione in Süper Lig.

Ma non è finita qui. Infatti, Samir ha pensato bene di farsi un’autotrasfusione a scopo terapeutico, pratica ovviamente vietata dalla Wada, l’Agenzia mondiale antidoping. Dopo una primo allontanamento dai campi di gioco di sei mesi, la Uefa gli ha prolungato la sanzione per diciotto mesi. Buon per lui che la punizione ha effetto retroattivo, quindi il classe 87′ potrà tornare ad allenarsi a novembre, per poi giocare da inizio 2019. Che Declino Nasri, dalle stelle alle stalle.