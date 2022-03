Nazionale, Audero può abbandonare l’azzurro: lo vuole l’Indonesia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il portiere della Sampdoria Audero potrebbe decidere di accettare la corte della Nazionale dell’Indonesia

Emil Audero non sta trovando spazio alla Sampdoria dopo l’infortunio e l’exploit di Wladimiro Falcone. Il portiere blucerchiato ha ricevuto rassicurazioni da Marco Giampaolo, ma per il momento si accomoderà in panchina. Sul fronte nazionale però potrebbe muoversi qualcosa. Il commissario tecnico dell’Indonesia, Shin Tae-yong, vorrebbe naturalizzarlo, come ha rivelato uno dei membri del comitato esecutivo della Federcalcio, Hasani Abdulgani.

«Audero è una priorità per il ct Shin Tae-Yong. Abbiamo contattato il ct Mancini il quale ci ha detto che al momento non è interessato a portarlo nella nazionale maggiore a causa dell’intensa competizione nel ruolo», le parole. Secondo il quotidiano BolaSkor già oggi alcuni rappresentanti dell’Indonesia potrebbero incontrare Audero per chiedergli una risposta. L’ipotesi, scrive Il Secolo XIX, non troverebbe conferme da parte della Samp, e per ora, il portiere non avrebbe ricevuto nuove proposte concrete.

