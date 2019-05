Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Barbara Bonansea

Dotata di una tecnica individuale da far impallidire parecchi “colleghi” in Serie A, Barbara Bonansea è una delle stelle più luminose dell’Italia di Milena Bartolini. Che, in estate, tornerà a respirare l’aria di un Mondiale a vent’anni di distanza dall’ultima volta. Nata a Pinerolo nel 1991 e cresciuta nel vivaio del Torino, nel corso della sua carriera con merito è stata eletta Calciatrice dell’Anno in Italia nel 2016. E l’anno successivo inserita addirittura nella lista delle attaccanti del Women’s World XI.

Dopo aver esordito tra le “grandi” appena 16enne con la casacca granata, la Bonansea si è poi divisa tra cinque stagioni al Brescia e le ultime due alle Juventus Women. Tappe fondamentali di un percorso di crescita che l’hanno portata a vincere quattro scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. In Nazionale dal 2012, con le azzurre ha totalizzato 56 presenze e 22 reti. Ma l’avventura più importante è quella alle porte…