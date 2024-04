Mario Brozzi: «Ndicka è forte e giovane, guarirà senza problemi»

Le parole di Mario Brozzi, già medico di Roma e Milan, su quanto accaduto a Evan Ndicka nella partita contro l’Udinese

Mario Brozzi, già medico di Roma e Milan, ha parlato con La Gazzetta dello Sport di quanto successo domenica a Udine a Ndicka. Partendo da ciò che c’è scritto sul suo bollettino medico

DOLORE ACUTO PRECORDIALE – «Il precordio è lo spazio toracico davanti al cuore. In quei casi la prima cosa a cui pensare è il cuore. Lì c’è la struttura del meadiastino, che è lo spazio dentro cui alberga il cuore, condivisa con i polmoni. Qualsiasi patologia polmonare si riflette lì».

ESAMI DI CONTROLLO – «In questi casi, se non è una cosa importante, non si fa neanche un trattamento specifico, si lascia che il polmone si riprende spontaneamente. Poi Ndicka è forte e giovane, guarirà da solo. Ma gli esami di controllo sono normali, penso ad una tac toracica ad alta definizione, per vedere se ci sono altre situazioni di questo tipo».

FUTURO CALCISTICO CONDIZIONATO – «Assolutamente no. Di Francesco lo ebbe a Kapfenberg, ma Eusebio lo dovettero anche operare perché il trauma era davvero importante. Il quadro clinico era diverso, ma lo ricordo per capire che poi si torna a giocare normalmente».