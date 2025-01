Neres: «Bella vittoria; Lukaku? La nostra intesa migliora di partita in partita»

Le parole di David Neres, attaccante del Napoli, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei in trasferta con la Fiorentina

David Neres ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli con la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

«Sono molto felice, è stata una bella vittoria per la squadra. Nel primo tempo non abbiamo iniziato benissimo, ma nel secondo tempo siamo andati molto forte. Con Lukaku ogni partita che gioco con lui il feeling migliora, è un grande giocatore col quale lavoro tanto anche in allenamento».