Nesta svela: «Ecco la situazione degli infortunati in casa Monza. Vedo un gruppo positivo»

Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima gara del Monza di Serie A. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Vignato così così, Daniel Maldini ha recuperato. Sensi ha avuto tanti problemi ma sta recuperando. Birindelli invece è al 100%. Ciurria dopo la partita non ha avuto dolore ed è già un grande obbiettivo. Abbiamo iniziato un pò spaventati ma piano piano è stata raggiunta la nostra identità. Ne abbiamo passate tante: pace, litigi. L’immagine più bella è il sorriso anche dopo le sconfitte. La mia immagine della squadra è positiva. Come possiamo cambiare tatticamente con alcuni rientri? Sensi è un giocatore che può giocare come play, con lui e Pessina disponibili avremo più alternative. Il rinnovo di Petagna? Da parte sua un grande gesto, non tutti lo fanno. L’argomento mercato lo abbiamo affrontato fortemente ad inizio anno e non è cambiato niente. Le scadenze imminenti? I giocatori devono pensare a rinnovare il contratto solo dopo la salvezza, situazione in cui anche loro stessi avrebbero più potere davanti alla dirigenza».