Nesta: «Classifica? Sappiamo dove siamo, dobbiamo muoverci!»

Le parole di Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo la sconfitta subita dai brianzoli contro il Napoli

Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Monza contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Dopo una buona partenza abbiamo smesso di tener palla, anche se è vero che loro ci hanno pressato. Abbiamo perso tanti palloni, per difenderti devi tenere meglio la palla, altrimenti vai in affanno. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio e le loro sfuriate sono diminuite. Dobbiamo imparare le cose più semplici, capire quando andare da Djuric e quando andare sotto, però abbiamo affrontato un avversario molto forte».

POSIZIONE DI PESSINA – «Loro portavano tanti giocatori, avevamo bisogno di più giocatori dentro al campo. In fase di possesso poi Matteo si alzava».

CAMBI – «I cambi li ho fatti tardi perché le cose stavano migliorando e non volevo muovere. Avevo 4 giocatori della Primavera in panchina e Valoti che aveva fatto 90 minuti in Coppa Italia».

CLASSIFICA – «La classifica la conosciamo tutti benissimo, sappiamo dove siamo. Abbiamo avuto un inizio difficile, ma dobbiamo darci una mossa».