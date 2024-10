Nesta lancia Maldini: «Dopo l’esordio con l’Italia l’ho trovato contento. Deve essere bravo a rimanere su questo livello»

L’allenatore del Monza Alessandro Nesta si è espresso così su Daniel Maldini: le dichiarazioni sull’obiettivo dell’Inter e non solo

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha detto la sua in conferenza su Daniel Maldini, obiettivo dell‘Inter e non solo, fresco anche di gran debutto con la maglia della Nazionale italiana:

PAROLE – «Daniel Maldini dopo l’esordio con l’Italia l’ho trovato contento. Ma per dire che è da nazionale per me deve fare almeno 15 partite. Adesso deve essere bravo a rimanere su questo livello. L’importanza dei singoli? Ogni giocatore ha le proprie qualità e i propri difetti. Personalmente ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori. Si può migliorare in tutto, ma ognuno deve accettare i propri limiti e essere orgoglioso dei propri pregi»

IMPEGNI – «Abbiamo avuto tanti infortuni e un calendario difficile. La squadra ha le capacità per fare bene e speriamo di cominciare a fare punti. Il nostro campionato è già iniziato, la classifica è quella. Bisogna arrivare il prima possibile alla vittoria per ritrovare un entusiasmo migliore».