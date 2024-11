Nesta: «Siamo ultimi e dobbiamo riscattarci. Quel giocatore può aiutare il Monza»

Alessandro Nesta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara Torino Monza di Serie A

Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa in vista di Torino Monza di Serie A. Di seguito le sue parole.

RISCATTO – «Abbiamo riflettuto sulle ultime partite e soprattutto capire come migliorare le nostre prestazioni. Dobbiamo fare gol e massimizzare le occasioni che costruiamo. Siamo ultimi e siamo stati messi tutti in discussione. Rispetto ciò che è stato deciso. Il risultato è tutto e di conseguenza cambia il giudizio anche di ognuno di noi. Il mio percorso? Fare l’allenatore è una mia scelta, non me l’ha chiesto nessuno. Questo sport è la mia vita del resto. Anche il Toro non sta vivendo un periodo facilissimo e faranno la partita della vita. Sono una buonissima squadra».

INFORTUNI – «Abbiamo perso Pessina a causa di un infortunio per una lesione parziale tendine prossimale del bicipite femorale. Sarà un pò lunga, ci vorrà tempo. Forse rimettiamo dentro Stefano Sensi. Forson invece è rientrato mentre per Ciurria il percorso di recupero sarà più lungo».

DANIEL MALDINI – «Maldini è rientrato bene dopo gli impegni con l’Italia, ci aspettiamo qualche gol da lui. Almeno 7-8».