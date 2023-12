Neville: «2023 disastroso per lo United, auguri a Ratcliffe»

Le parole di Gary Neville, bandiera del Manchester United, sul momento del club inglese. Tutti i dettagli in merito

Gary Neville ha parlato nel proprio podcast The Gary Neville Podcast della situazione del Manchester United.

PAROLE – «Il 2023 del Manchester United è stato una vergogna fino alla fine. Il momento di quest’operazione è davvero terribile e nessuna società funzionante ci penserebbe nemmeno. In ogni caso, i miei migliori auguri a Jim Ratcliffe e spero che possa in qualche modo trovare un modo per riportare il club a posto e tornare ad essere qualcosa di rispettabile dentro e fuori dal campo».