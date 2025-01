Neymar Santos, quanta euforia per il ritorno del giocatore brasiliano: oltre 30 mila persone hanno fatto quella cosa

Neymar Santos, ritorno all’insegna dell’entusiasmo: ben 30 mila persone hanno seguito in diretta il suo volo prima dell’arrivo in Brasile

La notizia di Neymar al Santos sta facendo impazzire letteralmente tutto il calcio brasiliano: soprattutto andando ad analizzare un particolare accaduto durante il suo viaggio di ritorno in Brasile

Secondo quanto riportato da Olé, per il ritorno al Santos circa 30mila persone hanno seguito in diretta il tragitto dell’aereo dell’attaccante. Ora non resta che aspettare l’ufficialità.