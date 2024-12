Nico Paz Como, una big italiana sul centrocampista offensivo dei lombardi. Addio a gennaio?

Nico Paz Como, una big italiana bussa alla porta dei lombardi per acquistare il centrocampista offensivo ex Real Madrid

Nico Paz, giovanissimo talento classe 2004 che sta brillando con la maglia del Como è finito nel mirino di molte squadre (parlando di calciomercato): su tutte l’Inter che ha avviato i contatti. Il Giorno scrive così:

IL GIORNO – «Lunedì sera a San Siro, fra tante stelle nerazzurre, ci sarà un osservato speciale. Che gioca però con la maglia del Como ed è talento puro, uno di quei predestinati pronto a salire sui palcoscenici prestigiosi del calcio europeo. Il giovanotto in questione è Nico Paz, argentino, per media voti il migliore centrocampista del campionato. Domenica scorsa per lui si è scomodato un illustre connazionale, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, in tribuna a Como fra tanti volti noti di Hollywood. C’è chi giura che l’ex capitano del Triplete nerazzurro non fosse lì come semplice spettatore, ma per studiare da vicino le qualità del 20enne fantasista, che contro la Roma ha pure segnato un gol nel recupero. Non è la prima volta che Zanetti si reca a Como, qualche settimana fa aveva presenziato alla cena benefica della sua Fondazione Pupi in riva al lago. In quell’occasione c’erano anche Nico Paz e Piero Ausilio, uomo-mercato dell’Inter e due chiacchiere con il ragazzo sono state fatte, per conoscersi. La situazione contrattuale è ben nota: il Como lo ha preso per 6 milioni dal Real Madrid a titolo definitivo ma le “merengues” hanno il diritto di “recompra” (per 12 milioni) esercitabile fino al 2027. Nei giorni scorsi il ds del Como, Carlo Alberto Ludi ha però blindato il suo giocatore: ‘Non parte, resterà con noi a gennaio’. Scelta giustissima».