Nico Paz Como, quella squadra fa sul serio per il centrocampista offensivo. Nel mezzo anche uno scambio

Nico Paz Como, quella squadra ci prova sul serio! Un giovane talento nella trattativa? I dettagli sulla situazione legata all’argentino

Cosi l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport su Nico Paz, giocatore del Como, ha voluto parlare del calciomercato dei lombardi e dell’interesse dell’Inter: nel mezzo anche un possibile scambio.

NICO PAZ– «Ci sono marcature e marcature: quella di Bastoni e compagni su Nico Paz, questa sera a San Siro, durerà novanta minuti; quella dei dirigenti dell’Inter invece proseguirà ben oltre. Perché il gioiello del Como piace, eccome se piace. E il club di viale della Liberazione ha le sue carte da giocare per mettere le mani sull’argentino che seduce gli osservatori di mezza Europa. Il Real Madrid ha prelevato Nico Paz dal vivaio del Tenerife nel 2016, salvo poi cederlo la scorsa estate al Como: l’argentino ha messo insieme 8 presenze in prima squadra, segnando anche in Champions (al Napoli), ma le stelle di Ancelotti gli chiudevano la strada. Il Real si è riservato il diritto di recompra, oltre alla percentuale sulla rivendita, ma se da Madrid non si muoveranno subito l’Inter può entrare in scena. E mettere sul piatto col Como un altro ventenne di grande prospettiva, quel Pio Esposito che segna a ripetizione allo Spezia in B e si prepara al salto tra i big. L’altra grande carta si chiama… Lautaro. È stato proprio lui a dare il “cinque” a Paz qualche mese fa lasciandogli il posto in Argentina-Bolivia, debutto di Nico in nazionale. Il biondino servì un assist a Messi, poi disse: «Giocare con gente come Leo e Lautaro è pazzesco». E se diventasse un’abitudine in nerazzurro?»