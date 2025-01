Nico Paz Como, confermato l'interesse di quella big europea. I lombardi tentano di fare muro, ma...

Nico Paz Como, confermata l’indiscrezione sull’interesse di quella big europea che potrebbe far suo il centrocampista dei lombardi. Le novità

Nico Paz è uno dei grandi desideri del calciomercato Como: senz’ombra di dubbio il miglior giocatore per costanza qualità e rendimento della squadra di Fabregas in stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, arriva la conferma sull’interesse di una big in particolare. Ecco la situazione.

NICO PAZ COMO – «Altro giocatore sul quale l’Inter ha messo gli oggi è Nico Paz, stiamo parlando sempre dell’estate. Il Como lo ha pagato 6 milioni, il Real Madrid ha un’opzione per la recompra nei prossimi anni a 9, 10 e 11 milioni, il 5% sulla futura rivendita e la possibilità di pareggiare ogni offerta. Non sarà facile per l’Inter e gli altri club prendere Nico Paz, ma l’Inter lo segue, lo vede e vedremo se farà davvero sul serio»