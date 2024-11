Nico Paz, un diamante allo stato grezzo: contro la Fiorentina alterna grandi giocate a nervosismo, falli e un giallo, le pagelle

Nico Paz, le pagelle dell’argentino del Como nella sconfitta contro la Fiorentina: la classe c’è ed è cristallina, ma va affinata

Nico Paz anche ieri contro la Fiorentina era uno degli osservati speciali del Como da parte di tifosi, vip – ormai presenza fissa al Sinigaglia: ieri Benedict Cumberbatch e Chris Pine – e addetti ai lavori. Contro la Fiorentina ha dimostrato in più di una occasione il suo talento diamantino, ma ancora grezzo. Due rulete per scappare a due o tre avversari per volta, ma anche nervosismo, falli e un giallo. Di seguito le sue pagelle.

A reação do apanha bolas ao drible do Nico Paz… 😭 pic.twitter.com/TLGjWeiXu6 — GoncaloDias17 (@goncalo_diass17) November 25, 2024

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Giravolte, dribbling, una grande invenzione verso centro area. Si spegne nella ripresa e il Como ne risente».

CORRIERE DELLO SPORT 6 – «Si vede di più per le stecche che rifila agli avversari che per le sue giocate. Eppure, in un paio di occasioni, la sua tecnica sgorga in purezza».

TUTTOSPORT 6 – «Tutti si aspettano sempre una giocata da urlo. Non ne arrivano, ma quantomeno prova a illuminare, con alterne fortune».