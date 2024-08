Nicola Cagliari: «Stiamo crescendo per consapevolezza»

Le parole di Davide Nicola, tecnico del Cagliari, dal ritiro dei rossoblù in Valle d’Aosta: «I ragazzi hanno voglia di fare bene»

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro rossoblù a Chatillon e Saint-Vincent. Di seguito le sue parole.

BILANCIO – «Stiamo proseguendo il nostro lavoro secondo quelli che sono i programmi, avevamo pianificato questa seconda parte di ritiro con determinati focus, tra cui quello di integrare gli ultimi arrivati (lo scorso 22 luglio, primo giorno in Valle d’Aosta) come Lapadula, Obert, Marin e poi Sherri. Cerchiamo di procedere con equilibrio, dovevamo metterli in linea con gli altri a livello di condizione, per questo non hanno giocato la prima amichevole qui col Como. Conoscevamo già i ragazzi, che poi non sono certo da scoprire, ma quando li vedi ogni giorno da vicino e puoi lavorare insieme è chiaro che capisci tante cose in più, tante soluzioni possono spuntare ed essere plasmate nell’ottica di migliorare tutti insieme e inseguire i nostri obiettivi»

MIGLIORAMENTI – «Qui in Valle d’Aosta abbiamo integrato ulteriormente le nostre conoscenze con dieci giorni in più di lavoro: la squadra sta progredendo a livello di conoscenze, di amalgama, di consapevolezza e di ricerca di quell’identità che vogliamo fare nostra. Si è creata una bella chimica tra le persone, tra i calciatori e lo staff, vedo nei ragazzi la stessa voglia che abbiamo io e i miei collaboratori nel costruire il nostro percorso. Non bastano venti giorni di lavoro, è un processo lungo mesi, ma è importante vedere già ora buoni segnali dal punto di vista del recepimento della proposta che portiamo avanti»

PENSIERO DI SQUADRA – «È normale rischiare qualcosa con il tipo di calcio che stiamo cercando di costruire. Ho sempre detto che mi piacciono giocatori con fiducia, consapevolezza, coraggio, per questo il lavoro quotidiano è fondamentale per acquisire sempre più dimestichezza. La strada è quella del lavoro, del non risparmiarsi, ripetere esercitazioni e meccanismi al fine di oliarli, senza però essere ripetitivi. I test atletici ci hanno dato ottime risposte, l’atteggiamento idem, quindi andiamo avanti con serenità».

