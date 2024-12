Nicola: «Arriviamo da tante partite toste, ma dobbiamo mantenere il morale alto e non perdere d’animo»

Le parole di Davide Nicola, tecnico del Cagliari, dopo la sconfitta subita dai rossoblù in casa contro l’Inter

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Cagliari contro l’Inter. Di seguito le parole del tecnico rossoblù.

GARA – «Nel primo tempo abbiamo dato tutto quello che potevamo con ordine. Il gol preso in maniera rocambolesca non ci ha tolto le energie, dopo il secondo gol diventava difficile forzare per alzare il baricentro e fare l’uno contro uno. Abbiamo giocato al massimo contro un avversario oggettivamente più forte»

MINA – «I singoli compongono la squadra e sono importanti, non posso vedere se manca uno o l’altro, Mina ha le sue caratteristiche che servono in alcune partite. Siamo due gare che ci manca anche Luvumbo, ho giocatori con altre caratteristiche e penso che si possa comunque fare bene. L’Inter è una squadra organizzata e forte, non è mai facile»

CONTESTAZIONE – «Arriviamo da partite toste o per avversari importanti o scontri diretti dove oggettivamente valutiamo le prestazioni, in alcune di queste dobbiamo fare risultati. Il campionato non finisce oggi, fare risultato oggi significava essere perfetti, non siamo riusciti ad essere efficaci e contro l’Inter lo accettiamo. Conosciamo il nostro cammino ma dobbiamo tenere alto l’entusiasmo non ci dobbiamo perdere d’animo»