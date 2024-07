Nicola Cagliari, ecco il suo staff: c'è anche un campione del mondo

Nicola nuovo allenatore del Cagliari: la società con un comunicato ha presentato anche lo staff tecnico dell’allenatore piemontese

E’ arrivata una comunicazione ufficiale da parte del Cagliari per quanto riguarda il gruppo di lavoro di Davide Nicola. Vi riportiamo la composizione dello staff tecnico del nuovo allenatore dei rossoblù sardi. Il comunicato:

«Il Cagliari Calcio comunica lo staff tecnico per la stagione 2024/25: il neo mister Davide Nicola verrà supportato dai collaboratori tecnici Simone Barone – campione del mondo con la Nazionale nel 2006, già in rossoblù nella stagione 2009-10 – e Manuele Cacicia. La preparazione atletica sarà affidata a Gabriele Stoppino, coadiuvato da Mauro Baldus e Vitantonio Pascale, che si occuperà del recupero infortuni. Nel ruolo di preparatore dei portieri arriva Lorenzo Squizzi. L’area della match analysis sarà curata da Federico Barni con cui collaboreranno Davide Marfella e Giovanni Venturella per le riprese tattiche. A tutti l’augurio di buon lavoro!».

