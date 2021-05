Torino, Nicola: «Non abbiamo fatto nulla. Vi spiego il cambio di Belotti»

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato dopo la vittoria importantissima sul Parma in chiave salvezza. Le sue parole

LA GARA – «Avevamo preparato la partita contro una squadra che fa della fisicità e del gioco in verticale il loro punto di forza, è una squadra che ha carattere ed intensità, bisogna adeguarsi altrimenti diventa difficile. Abbiamo preparato la partita nella gestione delle energie soprattutto mentali, bisogna trarre il massimo senza strafare. Sapevamo che con il passare del tempo si doveva rischiare qualcosa in più, anche se alla fine la vittoria è stata meritata».

VOJVODA – «A me piacciono tutti i ragazzi, io faccio delle valutazioni in settimana. Singo diventerà sicuramente uno dei migliori giocatori in quel ruolo li. Sono contento per Mergim per il gol e perché è riuscito a segnare un gol in una situazione che avevamo preparato».

LA SQUADRA – «Tutti i calcitori sono cresciuti da quando siamo arrivati. Si può fare sempre meglio, hanno margini di miglioramento importanti. La squadra da quando siamo arrivati noi avrebbe una classifica diversa, ma il merito va a loro. Ora archiviamo velocemente questa vittoria, perché non abbiamo ancora raggiunto nulla. Sono comunque fiducioso sulla tenuta psicofisica della squadra».

BELOTTI – «Per me va bene, vuol dire che è ambizioso e si arrabbia quando non ottiene quello che vuole. Stasera meritava il gol, ha segnato in fuorigioco e ha preso un palo. È in ottime condizioni, dopo il COVID-19 non ha mai rifiatato e in più era diffidato. Devo gestire tutte le forze».