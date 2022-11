Nizza: UFFICIALE il rinnovo i Todibo fino al 2027

Jean-Clair Todibo, difensore del Nizza, ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con il club francese fino al 2027

Jean-Clair Todibo, difensore del Nizza, ha rinnovato il suo contratto con il club francese fino al 2027. Ecco il comunicato.

COMUNICATO – Quando nel febbraio 2021 parlò per la prima volta da Aiglon, progettò subito il lungo periodo a Nizza quando fu ceduto in prestito solo per pochi mesi dal Barça: “Vedo qui la prossima stagione, e anche quella dopo”. Mentre estende il suo contratto oggi fino al 2027, le parole di “ JC” risuonano con un’eco particolare. L’eco della fiducia reciproca, di una storia comune già bella e di un futuro ambizioso.